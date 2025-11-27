Bairro Novo do Caximba

Escola Municipal Joana Raksa é ampliada e reformada no Caximba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
27/11/25
Escola Municipal Joana Raksa é reformada e ampliada para atender mais estudantes. Foto: Divulgação

A Escola Municipal Joana Raksa, localizada no bairro Caximba em Curitiba, concluiu sua reforma e ampliação esta semana. A intervenção, realizada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, permitirá aumentar a oferta de vagas para mais de 800 estudantes a partir do ano letivo de 2026.

A obra faz parte do Projeto de Gestão de Risco Climático do Bairro Novo do Caximba (PGRC), que visa transformar a região com melhorias de infraestrutura, reassentamento de famílias e ações nas áreas de habitação, educação e cultura. A ampliação inclui quatro novas salas de aula, refeitório, sanitários e um espaço dedicado à prática de capoeira, totalizando 580 m² de área construída.

Luiz Fernando Jamur, secretário municipal de Obras Públicas, destaca que a ampliação acompanha o avanço das novas moradias e da urbanização do Caximba. Até o momento, 332 famílias já receberam novas residências, com previsão de entrega de mais 146 unidades até o fim de dezembro.

A escola, que atende turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA), também recebeu melhorias de segurança, incluindo um sistema de hidrantes para prevenção e combate a incêndio e uma cisterna de 8 mil litros.

Jean Pierre Neto, secretário municipal da Educação, ressalta a importância de ambientes renovados no desempenho dos estudantes. A Secretaria da Educação já realizou 1.027 reformas e revitalizações em escolas e CMEIs, com investimento de R$ 32 milhões em diversos serviços de melhoria.

As obras do PGRC contam com financiamento da AFD e contrapartida do município, sendo coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas com apoio de outras entidades municipais.

