Escola de Turismo de Curitiba oferece últimos cursos gratuitos de 2025

A Escola de Turismo de Curitiba está com inscrições abertas para os três últimos cursos gratuitos de 2025, programados para a próxima semana. As capacitações são voltadas a profissionais do setor turístico local e abordam temas como atrativos históricos, naturais e uso de tecnologia no turismo.

O primeiro curso, ‘Atrativos da Rua São Francisco’, acontece na terça-feira (25/11), das 14h às 16h, com ponto de encontro na Praça Generoso Marques. Os participantes percorrerão a histórica via do Centro, conhecendo sua arquitetura, vida noturna e manifestações artísticas.

Na quarta-feira (26/11), das 9h às 11h, será realizado o curso ‘Atrativos do Jardim Botânico’, um dos espaços mais visitados do Brasil. A capacitação explorará pontos como a estufa icônica, os jardins geométricos e o Museu Botânico.

Encerrando a programação, na quinta-feira (27/11), das 14h às 16h, o Sesc Paço da Liberdade sediará o curso ‘Uso de Óculos de Realidade Estendida (XR) no Turismo’. A atividade apresentará as possibilidades da tecnologia imersiva aplicada ao setor turístico.

As inscrições para os cursos do Jardim Botânico e da Rua São Francisco podem ser feitas pelo Portal Aprendere da Prefeitura. Para o curso de Realidade Estendida, é necessário se inscrever diretamente na Central de Relacionamento do Sesc Paço da Liberdade, pelo telefone (41) 98532-9418.

A Escola de Turismo, vinculada ao Instituto Municipal de Turismo (IMT), oferece há quatro anos cursos gratuitos para o setor, abrangendo áreas como gastronomia, receptivo, serviços turísticos e novas tecnologias. Além dos cursos presenciais, também são disponibilizadas capacitações na modalidade EAD, em parceria com o Senac/PR.