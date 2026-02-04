Escola de samba curitibana homenageia Festival de Parintins no carnaval

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A escola de samba Enamorados do Samba levará um pedaço da cultura amazonense para o carnaval de Curitiba no próximo sábado (14/2). Com o samba-enredo “Dois Bois e um Sonho: Parintins e Enamorados em uma só Festa”, a agremiação contará a história centenária do Festival de Parintins, tradicional festa folclórica do Amazonas, durante seu desfile na Avenida Marechal Deodoro às 23h50.

Cerca de 350 componentes distribuídos em nove alas e diferentes carros alegóricos irão representar a disputa entre o Boi Caprichoso (azul) e o Boi Garantido (vermelho), símbolos do festival amazonense. A presidente da escola, Marise Fernandes, explica a escolha do tema: “Escolhemos pela linda história do festival, uma rivalidade sempre realizada com muito respeito. Ele explora lendas, rituais indígenas e os costumes dos povos ribeirinhos”.

O desfile também abordará tradições indígenas do Norte do país, como a figura do jurupari, guardião da floresta, e a cunhã-poranga, símbolo da perfeição feminina. A comissão de frente representará a comunidade de um pajé, com danças de cura e celebração.

A Enamorados do Samba, fundada em 2017, conquistou seu primeiro título do carnaval curitibano em 2020. A escola nasceu da experiência de duas carnavalescas da cidade: Marlene Monte Carmelo, fundadora do bloco original em 1993, e Marise Fernandes, atual presidente.

O Festival de Parintins, realizado anualmente no final de junho na cidade amazonense, é considerado uma das maiores manifestações culturais do Brasil. A festa atrai milhares de visitantes para assistir à disputa entre os bois Garantido e Caprichoso no bumbódromo local.