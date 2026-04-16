Escola de educação especial no Capão Raso recebe obras de acessibilidade

A Escola Municipal de Educação Especial Tomaz Edison de Andrade Vieira, no Capão Raso, está recebendo obras para melhorar o acesso e a mobilidade dos 320 estudantes atendidos na unidade. As intervenções, coordenadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, incluem a construção de um pátio de estacionamento e uma cobertura para embarque e desembarque do transporte especial. As obras começaram no início de abril, têm prazo de 150 dias e investimento de R$ 1,2 milhão.

Atualmente, os ônibus do Sistema Integrado de Transporte para Educação Especial param do lado de fora da escola, em um ponto aberto na lateral de uma via movimentada. Com o novo acesso interno e coberto, os estudantes terão mais proteção durante o embarque e desembarque. Muitos dos alunos, que têm entre 6 e 24 anos, possuem deficiências físicas e necessidades específicas de mobilidade.

Também está sendo construído um estacionamento para funcionários da UPA Pinheirinho, localizada ao lado da escola. Segundo o engenheiro da Smop Luiz Marcelo Mochenski, o novo estacionamento vai organizar o fluxo no entorno e evitar conflitos de circulação nas vias próximas. Durante a execução das obras, tanto a escola quanto a UPA seguem funcionando normalmente, pois as intervenções ocorrem em área isolada.