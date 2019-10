Quatro pessoas, entre elas uma criança pequena, ficaram feridas num engavetamento que ocorreu no quilômetro 6 do Contorno Norte, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, na noite desta sexta-feira (04). Apesar disto, nenhuma das vítimas teve ferimentos graves. Apenas o trânsito ficou complicado na rodovia por algumas horas, já que ainda não era tarde da noite e ainda havia bastante movimento.

Conforme o soldado Gatz, do Corpo de Bombeiros, uma Fiorino que transitava na rodovia freou. Logo atrás vinha um Corsa, que não conseguiu segurar e bateu na traseira da Fiorino. Em seguida vinha um caminhão, que também não conseguiu frear e prensou o Corsa no meio do engavetamento.

No automóvel havia quatro pessoas. Três tiveram apenas ferimentos leves e foram liberados no local mesmo. Apenas uma criança pequena foi encaminhada ao Hospital Evangélico, pelo Siate, mas com ferimentos leves. No caminhão e na Fiorino havia apenas uma pessoa em cada veículo, mas ninguém se feriu.