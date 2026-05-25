Enem 2026: Alunos de escola pública devem ficar atentos a uma grande novidade. Como fazer a inscrição?

Estudantes de todo o Brasil já podem se inscrever para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 a partir desta segunda-feira (25). O processo deve ser feito diretamente na Página do Participante, no site oficial do Enem.

A taxa de inscrição permanece em R$ 85, e o boleto pode ser pago até o dia 10 de junho. As provas decisivas serão aplicadas em dois domingos: 8 e 15 de novembro.

A grande novidade: Inscrição automática no Enem 2026

Se você está concluindo o 3º ano do ensino médio na rede pública, o processo mudou para facilitar a sua vida. Este ano, a inscrição será automática, realizada a partir dos dados enviados pelas próprias redes de ensino.

Mas atenção: você não pode simplesmente cruzar os braços! O estudante da rede pública ainda precisa entrar no sistema para:

Confirmar a participação no exame;

Escolher o idioma da prova de língua estrangeira (Inglês ou Espanhol);

Informar a cidade onde deseja realizar o exame;

Solicitar recursos de acessibilidade, caso necessário.

Com essa medida, o Ministério da Educação (MEC) espera que pelo menos 70% dos concluintes de escolas públicas façam a prova.

Mais perto de casa: provas na própria escola

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) anunciou que vai ampliar o número de locais de prova para cerca de 10 mil em todo o país.

A estimativa é que 80% dos alunos da rede pública façam o Enem na própria escola onde já estudam, reduzindo o estresse do deslocamento. Para quem precisar fazer o exame em outro município, o MEC informou que já estuda medidas de apoio para o transporte.

Por que você não pode perder o Enem 2026?

O Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil. Com as notas do exame, você pode concorrer a vagas em universidades públicas e bolsas de estudo pelo: Sisu, Prouni ou Fies.

Certificação do Ensino Médio: Vale lembrar que o Enem continua servindo para obter o certificado de conclusão do ensino médio para candidatos maiores de 18 anos que atingirem a pontuação mínima exigida.

Cronograma Completo do Enem 2026 (Não perca as datas!)

Fique atento aos prazos para não perder nenhuma etapa importante do processo:

Etapa Período / Data Inscrições 25 de maio a 5 de junho Solicitação de atendimento especializado / Nome social 25 de maio a 5 de junho Pagamento da taxa de inscrição (R$ 85) 25 de maio a 10 de junho Resultado do atendimento especializado 19 de junho Prazo para recursos (atendimento especializado) 22 a 26 de junho Resultado final dos recursos 3 de julho Aplicação das Provas 8 e 15 de novembro