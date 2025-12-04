Envelhecimento saudável

Encontro Municipal da Pessoa Idosa reúne centenas em Curitiba

1º Encontro Municipal da Pessoa Idosa. Curitiba, 04/12/2025. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

Centenas de idosos participaram do 1º Encontro Municipal da Pessoa Idosa em Curitiba nesta quinta-feira (4/12). O evento, realizado no ginásio da PUCPR, foi promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH) e reuniu frequentadores dos Centros de Atividades para Idosos (CATIs) de várias regionais da cidade.

Durante o encontro, foi anunciada a implantação dos novos Espaços Conviver, que substituirão os atuais CATIs. Esses equipamentos serão modernizados, reformados e abertos ao público com 60 anos ou mais em geral, não apenas às pessoas de menor renda. Uma nova unidade será criada na Regional Bairro Novo, no espaço do antigo Parque Tecnológico.

A programação incluiu apresentações de canto coral, dança cigana e uma palestra sobre lazer, convivência social, vida ativa e longevidade. Representantes dos Cartórios de Notas do Paraná ofereceram orientações gratuitas sobre medidas legais, como curatelas e testamentos. O evento foi encerrado com um baile.

Curitiba integra a rede global de Cidades e Comunidades Amigas da Pessoa Idosa e vem ampliando ações para atender o crescimento da população idosa. Estima-se que em 2030, cerca de 20% dos habitantes da cidade (aproximadamente 435 mil pessoas) terão 60 anos ou mais.

Durante o evento, a PUCPR recebeu o certificado que a credencia como membro do Comitê Gestor da Cidade Amiga da Pessoa Idosa, instalado há dois meses. O encontro contou com a presença de autoridades municipais e representantes da universidade.

