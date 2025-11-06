Empresas paranaenses investiram R$ 170 milhões em projetos sociais em 2024

Empresas e institutos com atuação no Paraná investiram R$ 170 milhões em 2024 em projetos sociais, ambientais, científicos e culturais de interesse público. A informação integra um levantamento inédito, que foi apresentado durante o evento de 10 anos da Rede de Investidores Sociais do Paraná (RIS-PR) e que reuniu 50 organizações comprometidas com o investimento social privado no estado.

No cenário nacional, o investimento social privado alcançou aproximadamente R$ 5 bilhões no último ano, segundo estudo recente do Benchmarking do Investimento Social Corporativo (BISC). No Paraná, 50% das instituições ligadas à RIS-PR investem anualmente valores superiores a R$ 1 milhão em ações voltadas ao desenvolvimento social e comunitário. Atualmente a Rede é formada por 24 empresas, 22 institutos e 3 fundações.

Criada em 2015 pelo Instituto Positivo e pela Fundação Grupo Boticário, a RIS-PR surgiu em Curitiba e, após a pandemia de covid-19, expandiu a atuação para todo o Paraná. A iniciativa, segunda do tipo no país, é atualmente coordenada pelo Instituto IBGPEX – Uninter, Instituto GRPCOM, Instituto Renault e Instituto Positivo. O propósito é fortalecer a cultura do investimento social privado, qualificar profissionais do setor e promover articulação e advocacy em torno de pautas sociais no Paraná, buscando gerar impacto social, proteção ambiental, voluntariado e oportunidades de desenvolvimento para a população.

10 anos da Rede de Investidores Sociais do Paraná

Para celebrar a primeira década, a RIS-PR realizou, nesta quinta-feira (06/11), um evento em Curitiba que reuniu autoridades, representantes de organizações parceiras e presidentes de empresas-membro, que receberam certificados de reconhecimento pelo investimento social realizado.

A programação contou com dois painéis. O primeiro, que explorou o investimento social estratégico, teve a participação de Lucas Guimarães, Presidente do Grupo Positivo e Ana Amélia Cunha Pereira Filizola, Diretora da Unidades Jornais do GRPCOM abordando motivos para investir socialmente, como os recursos são geridos e avaliados e o impacto gerado para a sociedade.

O segundo painel, abordou a importância da colaboração e do trabalho em rede para o desenvolvimento local, e teve participação de Karina Faria do Ministério Público do Paraná, Rosemary Suzuki do Instituto IBGPEX e Graziela Pontes, Gerente do Instituto Renault. Foram discutidas ações colaborativas da Rede e oportunidades futuras para ampliar benefícios à população paranaense.

Desde que foi criada, a RIS-PR se tornou referência na mobilização de empresas e no apoio a institutos e fundações, além da promover ações voltadas ao desenvolvimento local.

“Nós, que integramos a RIS, atuamos para potencializar talentos, recursos e propósitos disponibilizados pelos nossos mantenedores em benefício da comunidade e estamos sempre abertos para acolher novas empresas que compartilham deste mesmo objetivo”, afirma Eliziane Gorniak, do Instituto Positivo.

Durante a pandemia de Covid-19, a Rede se uniu a entidades públicas que, em cooperação, viabilizaram a campanha “O Amor Contagia”, que arrecadou mais de R$ 17 milhões, beneficiando hospitais públicos, filantrópicos e organizações da sociedade civil — um impacto estimado em 200 mil pessoas em todo o Paraná. Em 2024, a RIS coordenou mobilizações de suas empresas-membro e de voluntários em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, reforçando capacidade de articulação em situações emergenciais.

“A RIS é um espaço de trocas, aprendizados e conexões valiosas. Nosso desafio contínuo é tornar essa rede cada vez mais conhecida, para que mais organizações possam somar forças, além de fomentar o investimento social privado no Paraná”, reforça Ana Gabriela Simões Borges, do Instituto GRPCOM.

Membros

Fazem parte da RIS-PR: Associação Amélia Casagrande, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, BC Marketing, Brose, Copel, DAF Caminhões Brasil, Electrolux, Facop, Frisia, Fundação Behring, Fundação Grupo Boticário, Herbarium, Ibema, Instituto A. Yoshii, Instituto Caminho de Davi, Instituto Destino Brasil, Instituto GRPCOM, Instituto IBGPEX-Uninter, Instituto J. Malucelli, Instituto Joanir Zonta, Instituto Legado de Empreendedorismo Social, Instituto Mundo Melhor, Instituto Positivo, Instituto Purunã, Instituto Renault, Instituto RIC, Instituto Rumo, Instituto Solange Massa, Instituto Unimed Curitiba, Instituto Vida, Instituto Robert Bosch, Laboratório Fleury, Ligga Telecom, Lightera Latam, Grupo Marista, Mili, Neodent, Plaenge, ScanSource, Sicoob Metropolitano, Sicredi, Sistema Ailos, Suco Prat’s, Unidas, Vida Simples, Volvo/Associação Viking e Votorantim Cimentos.