Empresas e profissionais de eventos organizam na próxima terça-feira (8), a partir das 10h, em pleno feriado em honra a Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, padroeira de Curitiba, uma passeata pacífica. O objetivo é chamar atenção aos problemas encarados por trabalhadores e empresas de eventos, uma das áreas mais atingidas pela pandemia e a que deverá retomar atividades plenas por último.

Segundo a organização, o ato cívico visa a defesa de paliativos claros para que a subsistência do setor seja garantida até que os eventos possam retornar de forma ampla. O percurso será pela Avenida Cândido de Abreu (em frente a Fiep) com caminhada até o Palácio do Governo.

Sob orientação jurídica, juntamente com empreendedores e profissionais do meio, realizou-se a elaboração de um documento que representará as reivindicações, de forma coletiva e eficaz, por um plano emergencial junto ao Governo.

Existe uma grande variedade e quantidade de profissionais inseridos nesse setor, como produtores, gerentes operacionais, diretores técnicos, cerimonialistas, técnicos, montadores, auxiliares técnicos, carregadores, músicos, recepcionistas, garçons, brigadistas, seguranças, bartenders, auxiliares da limpeza, promoters, motoristas, entre outros.

Esses profissionais de eventos, segundo os organizadores da manifestação, sempre foram praticamente invisíveis, justamente por estarem nos bastidores dos eventos. Porém, sem eles, nenhuma marca apresenta seu produto, nenhum artista sobe ao palco e nenhuma experiência é proporcionada.

Durante a passeata, os profissionais vão fazer todo o percurso empurrando os cases, que estão sendo utilizados como um símbolo, justamente por serem usados nos bastidores para guardar os equipamentos fundamentais para a montagem dos mais variados tipos de eventos que existem (shows, festivais, teatros, casamentos, festas, formaturas, corporativos, etc).

A iniciativa conta com o apoio do CCVB, Abrafesta, Abrape e ABEOC-PR.