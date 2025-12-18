Empresas do Simples Nacional devem regularizar débitos municipais até 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Cerca de 159 mil empresas do Simples Nacional em Curitiba precisam regularizar débitos com o município para permanecer no regime em 2026. O alerta foi feito pela Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento da cidade, que identificou pendências em aproximadamente 13% dos cadastros.

As dívidas incluem tributos como ISS, IPTU e taxas municipais. Sem a regularização, a Receita Federal pode excluir essas empresas do Simples Nacional, resultando em maior carga tributária e mais obrigações acessórias em regimes alternativos.

Eduardo Makowski, superintendente fiscal da secretaria, ressalta a importância das empresas se organizarem para permanecer no sistema. A regularização pode ser feita à vista ou via parcelamento online.

Como regularizar a situação

Para verificar pendências, as empresas devem acessar o Sistema ISS Curitiba e consultar a aba “Opção Simples Nacional” informando o CNPJ. É possível quitar os débitos à vista ou formalizar parcelamento online.

Após o pagamento ou parcelamento, é necessário acompanhar a atualização do status no portal do Simples Nacional. A formalização da opção pelo Simples para 2026 deverá ser feita entre 2 e 30 de janeiro no site da Receita Federal.

Kelly Eguchi Priori, auditora fiscal do município, explica que o processamento antecipado do Termo de Opção 2026 permitiu o levantamento das empresas com pendências, garantindo tempo hábil para regularização antes do prazo final de adesão.

Em caso de dúvidas, as empresas podem entrar em contato pelo e-mail isscuritiba@curitiba.pr.gov.br. É importante ressaltar que empresas com enquadramento em regimes específicos como ISS Fixo (exceto escritórios contábeis), Tecnoparque e ISS Tecnológico não podem aderir ao Simples Nacional.