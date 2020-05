Uma nova funcionalidade do aplicativo Zul Estar Digital promete trazer uma solução para pessoas jurídicas que precisam estacionar seus veículos em áreas de estacionamento regulamentado em Curitiba. O app permite a administração de veículos de frotas, otimizando o fluxo de trabalho, inibindo fraudes e também gerando economia aos empresários.

publicidade

A administração dos valores é feita de forma centralizada. O app permite visualização do histórico de todos os veículos cadastrados com relatórios e todas as informações de uso. A economia vem com a possibilidade de o motorista fracionar o estacionamento em 15 minutos, ficando com o crédito referente ao tempo que comprou e não utilizou.

O app ainda avisa o motorista de que o tempo está terminando, evitando assim a ocorrência de multas.

Tenho uma empresa, como devo proceder?

Para ter acesso as empresas devem se cadastrar no aplicativo e em seguida utilizar a função “Possuo uma frota”, no menu do app. O aplicativo pode ser baixado nas lojas App Store e Google Play.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?