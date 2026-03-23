Empresária produz pizzas sem glúten e conquista supermercado prime em Curitiba

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Desde o início de março, consumidores celíacos passaram a contar com uma nova opção nas geladeiras dos mercados Festval, em Curitiba: as pizzas sem glúten da empreendedora Christine Valente Kunze. A marca, criada há quatro anos, também oferece produtos livres de lactose, ampliando o acesso a quem possui restrições alimentares.

Chef de cozinha, nutricionista e confeiteira, Christine convive com a doença celíaca há 25 anos. Ao longo da carreira, atuou em restaurantes e hotéis da capital, como o Boulevard, acumulando experiência na gastronomia. A decisão de empreender surgiu durante a pandemia, pouco depois de retornar de um período vivendo na Itália.

De volta ao Brasil, o negócio nasceu da própria vivência de Christine, tanto como consumidora quanto como profissional da área. “Eu sou celíaca há 25 anos e passei muitos anos com restrição total de alimentação porque não tinha opções. Depois de um tempo sem trabalhar, decidi entrar no mercado sem glúten”, conta.

Por conta própria

Os primeiros clientes vieram da própria comunidade celíaca e de divulgações em redes sociais. Mesmo em um nicho considerado desafiador, ela decidiu expandir e levar os produtos para as prateleiras do Festval.

Os produtos comercializados são certificados pela Associação dos Celíacos do Paraná (Acelpar), o que garante segurança para o consumo por pessoas com a condição. Antes de iniciar a distribuição para a rede, a empreendedora reforçou que a produção seguiria critérios rigorosos para evitar qualquer risco de contaminação cruzada.

Cada pizza é embalada a vácuo e armazenada em caixas lacradas. Nos supermercados, os produtos ficam separados, junto a itens voltados a públicos com restrições alimentares, como intolerantes à lactose e consumidores veganos.

Com o apoio de duas ajudantes, Christine mantém a produção que abastece tanto os supermercados quanto a própria loja, localizada no bairro São Francisco. No espaço, o cardápio é mais amplo, com sopas, massas e lasanhas, além de produtos de revenda voltados ao público com restrições alimentares. Também há opções para consumo no local.

A proposta do negócio vai além da comercialização. “Não é só a venda de um produto. É proporcionar, incluir e mostrar para as pessoas que é possível ter uma alimentação mais próxima da normalidade, mesmo sendo sem glúten”, afirma.

Onde encontrar

Os produtos de Christine estão disponíveis nas unidades do Festval nos bairros Água Verde (Rua Prof. Álvaro Jorge e República Argentina), Batel (Coronel Dulcídio), Barigui (Cândido Hartmann), Cabral (Quadrata), Juvevê (Avenida João Gualberto), Park Shopping Barigui e Santa Felicidade (Avenida Toaldo Túlio).

Além das unidades do Festval, os produtos também podem ser adquiridos diretamente na loja da empreendedora, na Rua José Luiz Demeterco, nº 121, no bairro São Francisco, em Curitiba. Há ainda a opção de pedidos pelo WhatsApp ou pela plataforma iFood.