Uma empresa especializada em lavagem de carros está dando sua contribuição aos profissionais que trabalham diariamente contra o coronavírus. A WOW Carro Limpo antecipou a inauguração de sua primeira franquia em Curitiba e ao longo de todo o mês de maio irá oferecer lavagens gratuitas aos veículos oficiais da Secretaria Municipal de Saúde de Almirante Tamandaré, região Metropolitana de Curitiba.

publicidade

São carros de setores administrativos e veículos de atendimento a pacientes, como ambulâncias. “É importante que todos contribuam neste momento delicado. Nós buscamos contribuir com os esforços em medidas de higiene, como prevenção à Covid-19, por isso estamos oferecendo lavagens sem nenhum custo e que incluem produtos desinfetantes”, diz Felipe Henrique Feltrin Boell, proprietário da franqueadora de carwash.

Ainda segundo Felipe, a empresa teve que adiantar o lançamento de outras três máquinas para atender a demanda. “Estamos acelerando, na medida do possível, as obras para conclusão na instalação de três máquinas de carwash, uma no Cristo Rei, uma no bairro Uberaba, e outra em Colombo, a fim de ampliarmos esta ação”, complementou.

O modelo de execução da lavagem nas máquinas WOW evita também a formação de aglomerações, já que os veículos são lavados sem que o motorista precise sair do automóvel e eventuais filas de espera são formadas com os condutores dentro dos carros. “A lavagem é feita pelas máquinas, que desinfetam o veículo. O motorista permanece no carro. Ou seja, não há contatos entre as pessoas – nem entre operador, veículo e motorista, nem entre os motoristas que estejam à espera”, disse Felipe.

A máquina da WOW fica localizada no Posto da Rede Petrosol no bairro Abranches, na Rua José Bajerski, 44.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar?

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?