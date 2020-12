Das duas empresas que mostraram interesse no gerenciamento do serviço de ferry-boat de Guaratuba, apenas uma foi aprovada pelo Departamento de Estrada de Rodagem do Paraná (DER-PR) na primeira etapa do processo de concessão. A outra interessada não teria atendido a um item do edital referente à apresentação de uma garantia de proposta de R$ 134.857,47 – montante que corresponde a 0,1% do valor estimado do contrato.

O resultado foi publicado na última sexta-feira (11). Está aberto agora o prazo legal para recursos. Após isso, em data ainda a ser marcada, ocorrerá uma segunda sessão em que serão abertas as propostas de preço. A vencedora será a que tiver menor tarifa básica apresentada, com valor máximo de R$ 9,15. Entre as obrigações da concessão estão a revitalização do pavimento, sinalização, reforma dos atracadouros e edificações, além da implantação de ciclovias de concreto.