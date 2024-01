A Emporium da Beleza, franquia de saúde, beleza e bem-estar fundada em 2005 em Curitiba, faturou R$ 200 milhões e chegou a 100 franquias em 2023. A empresa oferece tratamentos para facial, corporal, emagrecimento, depilação a laser, nutri e dermocosméticos e e-commerce.

No total, a Emporium da Beleza tem quatro modelos de negócios: Face Clinic, a partir de R$ 129 mil; Slim, a partir de R$ 311 mil; para shoppings e supermercados, a partir de 456 mil; e Premium, com investimento a partir de R$ 705 mil.

“Por ser uma franquia 6 em 1, mantemos a presença da cliente na Emporium da Beleza ao longo do ano. Ela finaliza um tratamento facial, por exemplo, para iniciar um corporal, tudo na mesma franquia, promovendo mais comodidade para a cliente, que não precisa se locomover para outra clínica, além de maior lucratividade para o franqueado”, diz a CEO da Emporium da Beleza, Ana Paula Ferro.

