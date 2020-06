A Agência do Trabalhador do Paraná está com mais de 2 mil vagas de empregos abertas. Em Curitiba são 465 vagas disponíveis e há outras 778 em cidades da região metropolitana. Os postos de trabalho com o maior número de vagas são para auxiliar de linha de produção, armador de ferros, alimentador de linha de produção, atendimento em telemarketing e abatedor.

Os postos da Agência do Trabalhador reabriram para atendimento presencial em todo o estado no início de junho, após ficarem quase dois meses fechadas por causa da pandemia de coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual da Justiça, Família e Trabalho, nesta semana Curitiba fez em torno de 750 atendimentos para preenchimento de vagas de emprego.

O atendimento presencial nas agências precisa ser agendamento pela internet, no site justica.pr.gov.br. A lista com todas as vagas disponíveis fica disponível no link https://empregabrasil.mte.gov.br. Não é preciso se cadastrar para ter acesso ao conteúdo das vagas, mas para agendar o atendimento presencial sim.

Empresários e trabalhadores de todo o Paraná que ofertam ou procuram vagas podem utilizar o site empregabrasil.mte.gov.br. Os trabalhadores podem procurar vagas também pelo aplicativo Sine Fácil (disponível gratuitamente para celulares Androide e iOS).

