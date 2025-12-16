Emissão de atestados médicos cai 43% nas UPAs de Curitiba após campanha

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba registrou uma queda de 43% na emissão de atestados médicos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade após o lançamento da campanha Atestado Responsável. A iniciativa, implementada em 17 de outubro em parceria com o Conselho Regional de Medicina (CRM-PR), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa-PR) e o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Paraná (Cosems-PR), também resultou em uma redução de 19% nos atendimentos médicos nessas unidades.

A análise comparou dados das semanas epidemiológicas 43 a 48 de 2025 (19 de outubro a 29 de novembro) com o mesmo período de 2024. O número de atendimentos médicos nas UPAs caiu de 181.628 para 147.057, enquanto os atestados emitidos diminuíram de 93.871 para 53.147. A taxa de conversão, que mede o percentual de atendimentos resultando em atestados, reduziu de 52% para 36%.

A campanha incluiu a instalação de banners nas UPAs informando que atestados médicos seriam fornecidos apenas para pacientes internados ou com doenças que justificassem afastamento do trabalho. Segundo a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak, houve relatos de pacientes desistindo do atendimento ao verem os avisos, sugerindo que alguns buscavam as UPAs apenas para obter atestados.

Na Central Saúde Já Curitiba, serviço de telemedicina para casos leves de urgência, não houve alteração significativa no número de atendimentos, mas registrou-se uma queda de 31% na emissão de atestados. Nas unidades básicas de saúde, houve um pequeno aumento de 3% nos atendimentos e uma redução de 6% nos atestados emitidos.

A secretária Tatiane Filipak informou que o próximo passo é estender a campanha para as 109 unidades básicas de saúde da cidade, que já estão recebendo cartazes com orientações sobre o Atestado Responsável.