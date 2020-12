Curitiba registrou um acumulado de 65 milímetros de chuva entre sexta-feira (04), sábado (05) e domingo (06), segundo o Simepar. A chuva é importante e chega para aliviar o nível dos reservatórios que abastecem Curitiba e região metropolitana, que atualmente estão em 33,84%. A chuva é importante por causa da forte estiagem pela qual a região passou nos últimos meses.

publicidade

Segundo o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar, a semana começa com tempo instável no Paraná. “Em Curitiba tivemos o registro de 65 milímetros de chuva no acumulado de três dias. Nesta segunda-feira o tempo fica ameno e com possibilidades de chuva à tarde”, explicou.

+Leia mais! Festa clandestina com 200 pessoas é fechada pela PM na região de Curitiba

Para esta segunda-feira Curitiba terá temperaturas entre os 16 e 22 ºC, com precipitação acumulada em 2 milímetros.

O sol volta a aparecer em Curitiba na terça-feira, quando o Simepar prevê céu aberto durante a tarde e temperaturas entre os 16 e 22ºC.

Litoral

publicidade

Em Paranaguá a segunda-feira deve ser chuvosa, com temperaturas entre os 20 e 23ºC. Há risco de chuva isolada ao longo do dia.