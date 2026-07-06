Investigação contra Tico Kuzma segue para Corregedoria da Câmara de Curitiba

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Curitiba (CMC) encaminhou à Corregedoria, nesta segunda-feira (6), representação contra o presidente da Casa, vereador Tico Kuzma (PDS), por quebra de decoro parlamentar. Ele foi alvo, na última segunda (29), de operação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que apura a suspeita da prática de rachadinha em seu gabinete e venda de cargos públicos. A representação é do vereador Da Costa do Perdeu Piá (União)

A reunião da Mesa Diretora contou com a participação dos vice-presidentes e secretários da Casa: Leonidas Dias (Pode), primeiro vice-presidente; Nori Seto (PP), segundo vice-presidente; Bruno Rossi (Agir), primeiro-secretário; Indiara Barbosa (Novo), segunda-secretária; e Giorgia Prates – Mandata Preta (PT), quarta-secretária.

No encontro, os integrantes da mesa avaliaram se a representação cumpria os requisitos estabelecidos pelo regimento interno da CMC, sem fazer análise das provas encaminhadas.

A Corregedoria avalia agora qual o caminho a ser adotado. O regimento não estabelece prazo para a abertura de uma sindicância, mas após aberta, precisa ser concluída em até 30 dias.

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Se a Corregedoria entender que se trata de infração mais leve, e que demanda censura pública ou a suspensão temporária de algumas prerrogativas do vereador, a corregedora, que atualmente é a vereadora Tathiana Guzella (PL), se manifesta e encaminha o processo ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa para a abertura de um procedimento próprio.

Já se entender que se trata de um fato mais grave, com possibilidade de suspensão ou até cassação do mandato, após manifestação da Corregedoria, o processo é encaminhado ao Plenário da Câmara para a instauração de uma Comissão Processante (CP), cuja função é analisar denúncias contra integrantes da Mesa Diretora da Câmara, vereadores, o prefeito ou secretários municipais, e conduzir a apuração dos casos.

Entenda o caso

A Operação Prática Corrente cumpriu um total de 13 mandados expedidos pela Vara de Garantias da Comarca no dia 29. O Ministério Público do Paraná (MPPR) informou que o alvo dos mandados de busca e apreensão eram a residência do parlamentar e outros endereços ligados a ele. A investigação apura a suspeita da prática de rachadinha em seu gabinete e também a venda de cargos públicos.

Os agentes apreenderam equipamentos eletrônicos e documentos que, periciados, poderão auxiliar na continuidade das investigações. Além disso, também encontraram valores em espécie ainda não estimados.

Em nota, o vereador Tico Kuzma negou ter conhecimento formal sobre os fatos que motivaram a operação. “Estou buscando imediatamente as informações necessárias junto às autoridades competentes para compreender com clareza o teor da investigação. Como presidente da Câmara Municipal de Curitiba, faço questão de reforçar que a instituição permanece à disposição para colaborar com tudo que for necessário, com responsabilidade, transparência e respeito às autoridades”, diz o comunicado.

Em depoimento no plenário da Câmara também no dia 29, Kuzma sugeriu que pode estar sendo alvo de perseguição política. Ele é pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano “Quem vive a vida pública sabe que, especialmente quando se aproxima um período eleitoral, infelizmente surgem pessoas de má-fé, criando fatos e narrativas para atingir reputações e desgastar adversários por meio de redes sociais e também da imprensa”, disse.

Outras representações

Além do caso envolvendo o presidente da CMC, a Mesa Diretora encaminhou nesta segunda=feira também outras duas representações à Corregedoria: contra os vereadores Angelo Vanhoni (PT) e Professora Angela (Psol), ambas protocoladas pelo vereador Bruno Secco (Novo), que pede apuração sobre o suposto uso de veículo oficial em manifestação política realizada fora do expediente da Casa.

