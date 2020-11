Insatisfeitos com o novo edital do governo do Paraná para a contratação de professores pelo Processo Seletivo Simplificado (PSS), educadores que estavam acampados na frente da Assembleia Legislativa invadiram o prédio na tarde desta quarta-feira (18). Após uma grande correria, eles entraram no hall do prédio onde trabalham os deputados estaduais, no Centro Cívico.

“Desde ontem acampados na frente do Palácio Iguaçu, professores e funcionários de escolas estaduais exigem a revogação do edital de contratação de PSS (temporários).

O secretário da Casa Civil, Guto Silva prometeu para hoje uma resposta mas até o momento não houve contato. Indignados com o descaso e desrespeito, educadores ocuparam o prédio administrativo da Alep e prometem sair somente após uma sinalização de atendimento da reivindicação”, diz a nota publicada pela APP Sindicato, que representa a categoria.

Cerca de 300 pessoas estão desde a manhã de hoje na frente do Palácio Iguaçu e cerca de 40 delas passaram a noite acampados. Na noite de ontem o governo atendeu pedido de um grupo de indígenas que reivindicava a suspensão da prova e da cobrança de inscrição, porém manteve para demais professores, que agora exigem o mesmo tratamento.

Deputados atuam para que o governador reveja a posição, principalmente diante do aumento de casos e mortes por coronavírus Estado. A realização da prova prevista para o dia 13 de dezembro pode movimentar mais de 100 mil pessoas.

Nota de esclarecimento

“A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (Seed-PR) ressalta que sempre esteve aberta ao diálogo com os representantes dos professores. O Processo Seletivo Simplificado — PSS foi pauta presente em várias reuniões entre representantes da Seed-PR e dos professores ao longo do ano de 2020. Somente nos últimos três meses foram nove encontros oficiais e o PSS foi debatido em todos eles.

Em 21 de agosto e 02 de setembro, por exemplo, uma Comissão Especial para execução do Processo Seletivo Simplificado foi montada e debateu alterações para o processo seletivo que abriu as inscrições no último dia 11 de novembro.

Como resultado do amplo diálogo com os professores, a Seed-PR retirou do processo a prova de redação e a banca avaliativa, originalmente planejadas. Restou como novidade do PSS deste ano apenas a prova de conhecimento na disciplina escolhida (são até duas). Além disso, foram mantidos como parte importante do processo de seleção o tempo de serviço e a prova de títulos — critérios utilizados em anos anteriores.

Somente em outubro foram outros cinco encontros com representantes do sindicato e neste mês mais dois, sendo o último na terça (17) no Palácio Iguaçu, que contou além da presença do diretor-geral da Secretaria de Estado da Educação, Glaucio Dias, com o chefe da Casa Civil, Guto Silva, e o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Hussein Bakri.

Segundo o edital do PSS, pelo menos 4 mil professores serão chamados, mas existe grande possibilidade de ampliação. Atualmente cerca de 20 mil professores PSS atuam na rede estadual de ensino.

Reuniões dos últimos três meses:

21/08 – Comissão Especial para execução do Processo Seletivo Simplificado

02/09 – Comissão Especial para execução do Processo Seletivo Simplificado

Pauta diversificada (com PSS)

06/10, 13/10, 15/10, 21/10, 30/10, 04/11 e 17/11 (a penúltima realizada no Palácio das Araucárias e a última no Palácio Iguaçu)”