Os dados mais atualizados da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) revela que apenas 17 do total de 339 leitos de UTI exclusivos para coronavírus da rede SUS seguiam livres até esta última segunda-feira (7). As informações são atualizadas diariamente no portal da transparência e também revelam que dos nove hospitais com leitos UTI do SUS, cinco estão com lotação máxima.

Estão com 100% de ocupação na UTI os hospitais Erasto Gaertner, Hospital de Clínicas, Trabalhador e todas as 75 vagas do Hospital Municipal do Idoso Zilda Arns, Hospital Vitória, UPA Boqueirão e da Maternidade Vitor Ferreira do Amaral estão lotadas.

Seguem com vagas o Hospital de Reabilitação, Hospital Evangélico, Santa Casa de Misericórdia e Cruz Vermelha. Os dados referentes a leitos de UTI podem variar durante o dia, de acordo com o fluxo de pacientes, altas e mortes.

Leitos de enfermaria

Além dos leitos de UTI, a Sesa também monitora a ocupação de leitos de enfermaria oferecidos exclusivamente para pacientes com coronavírus e também com sintomas de síndrome respiratória aguda grave. Em Curitiba, quatro dos dez hospitais que oferecem as vagas pela rede SUS estão com a lotação máxima. Do total de 453 vagas, 84 estão livres.