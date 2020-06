Com as novas restrições impostas pela bandeira laranja já valendo, para evitar a proliferação e diminuir a contaminação com o novo coronavírus, Curitiba confirmou nesta segunda-feira (15) mais cinco mortes e 88 novos casos da doença. Ao todo, agora são 83 óbitos por covid-19 e 1.865 resultados positivos, registrados desde o dia 17 de março. Deste total de infectados, 1.320 não têm mais sintomas, já cumpriram isolamento social de 14 dias e são considerados recuperados.

De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ao todo, 533 pessoas com diagnóstico confirmado de covid-19 precisaram ser hospitalizadas durante a pandemia. Nesta segunda, 185 pacientes que testaram positivo seguiam internados em hospitais públicos e privados da cidade, 73 deles em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

A taxa de internamento das UTIs do SUS exclusivas para covid-19 em Curitiba é de 75% nesta segunda-feira, a maior registrada desde o início da pandemia. Conforme a SMS, todos aqueles que deram entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os com casos confirmados.

Vítimas

As cinco novas mortes por covid-19 de Curitiba são todas de homens, que tinham 56, 59, 65, 71 e 81 anos e que faleceram no último fim de semana, entre sábado (13) e domingo (14), com a exceção de um óbito ocorrido fora da capital paranaense, no dia 21 de maio.

Uma das vítimas tinha 56 anos, era transplantado hepático, apresentou uma infecção pulmonar grave em maio, internou, fez cirurgia após complicações da infecção pulmonar, foi infectado pelo coronavírus e faleceu no domingo (14). Um outro homem, de 59 anos, também era transplantado renal, apresentou infecção pelo novo coronavírus e faleceu no sábado (13). Também faleceram no sábado, um paciente de 71 anos que era tabagista, tinha problemas hepáticos, teve perda de consciência e um idoso de 81 anos, que tinha histórico de doença cardiovascular crônica.

O quinto óbito confirmado agora, de um morador de Curitiba de 65 anos, ocorreu no dia 21 de maio, em São Paulo (SP), durante uma viagem a trabalho. Segundo a Secretaria de Saúde, ele era diabético, apresentou um quadro de aneurisma de aorta abdominal, precisou de uma cirurgia de emergência e acabou tendo uma complicação com infecção pelo novo coronavírus, vindo a óbito na capital paulista.

Além das 83 mortes confirmados até agora, 335 foram descartadas e dez estão em investigação para covid-19. Em Curitiba outros 394 casos são investigados e 2.453 já foram descartados.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sônia de Paula. Posted by Prefeitura de Curitiba on Monday, June 15, 2020

Alerta laranja

Curitiba passou a seguir nesta segunda-feira (15) as medidas restritivas impostas pelo Alerta Laranja de coronavírus, decretado na capital no último sábado (13). Por causa do crescente aumento nos casos de coronavírus na capital paranaense, academias, bares, igrejas e outros serviços ficam suspensos. Já o comércio de rua, shoppings, centros comerciais e restaurantes terão de funcionar em horários específicos.

No Paraná

Nove mortes e 133 novos casos de covid-19 foram registrados nesta segunda-feira (15) no Paraná. Conforme boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o estado acumula 9.716 resultados positivos e 334 mortes em decorrência da contaminação com o novo coronavírus. Entre os paranaenses infectados, 3.113 superaram a doença e estão recuperados. Outros 4.339 casos suspeitos ainda são investigados.

A Sesa informa que dos nove mortos, oito estavam internados; e uma pessoa de Foz do Iguaçu morreu na própria residência. São quatro mulheres e cinco homens, com idades que variam de 36 a 84 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 2 e 14 de junho. Os pacientes que morreram eram das cidades de Carambeí, Colombo, Curitiba, Foz do Iguaçu, Santa Helena (um morto em cada cidade). Londrina e Jesuítas registraram dois óbitos (por cidade). Em 303 cidades paranaenses há ao menos um caso confirmado pela covid-19 e em 107 municípios há óbitos pela doença.

Nos hospitais

No estado, 368 pacientes com diagnóstico de covid-19 estão internados atualmente, 262 deles estão em leitos SUS – 118 em UTI e 144 em leitos clínicos em enfermaria – e 106 em leitos da rede particular – 39 em UTI e 67 em leitos clínicos em enfermaria. E ainda há outros 837 pacientes em leitos UTI e enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

A taxa de ocupação de leitos de UTI SUS, exclusivos para pacientes adultos, com diagnóstico ou suspeita de covid-19 é de 53% no Paraná, nesta segunda-feira.

Coronavírus no Brasil

