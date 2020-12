Cerca de 60 policiais militares de Rondas Ostensivas Tático Móvel (ROTAM) e do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) estão no Litoral para promover ações estratégicas nos sete municípios da Costa Leste. O efetivo faz parte da Operação Pronta Resposta, com o objetivo de dar mais agilidade no atendimento ao cidadão e fazer frente à criminalidade violenta. A tropa segue no Litoral até o réveillon.

“Temos 15 viaturas utilizadas no policiamento que é realizado pelo efetivo regular do Verão Consciente. Esta nova tropa vai reforçar as acoes que já estão em curso na região”, explicou o Subcomandante-Geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira.

Para atuarem com mais eficiência, as equipes policiais foram destacadas para promover ações específicas em pontos onde a PM já recebeu denúncias sobre crimes e havia a necessidade de recobrimento de policiamento. O primeiro foco dos trabalhos é o combate aos crimes contra a pessoa (homicídio, feminicídios e latrocínios), e depois os crimes contra o patrimônio (roubos e furtos).

De acordo com o responsável pelo setor de planejamento do Verão Consciente, capitão Wagner de Araújo, esse modelo de atuação é inovador e de maior eficiência. “Todas as ações são feitas com base nas verificações prévias do Setor de Planejamento, para que as abordagens e outras atividades ocorram de maneira pontual e certeira”, explicou.

Preparação

O objetivo da Operação Pronta Resposta é confrontar ações criminosas e proporcionar segurança aos cidadãos. Equipes policiais atuarão em rodovias estaduais e centros urbanos, regiões de mata, rios e lagos, principalmente nas fronteiras do Oeste do Estado, rota de ilícitos que acabam chegando para outros estados brasileiros.

Antes do início da Operação, os policiais militares passaram por um nivelamento de conhecimentos, com instruções teóricas e práticas para aprimorar habilidades e procedimentos para atuarem pela Operação Pronta Resposta. Após a capacitação, o efetivo foi separado para atuar em apoio às unidades da PM da Capital e Interior do estado.

Polícia científica

A Polícia Científica do Paraná iniciou sua participação no Verão Consciente 2020/2021 nesta semana. Entre as frentes de atuação, está o reforço no trabalho de localística, feito pelo Instituto de Criminalística, e os trabalhos de plantão do Instituto Médico-Legal (IML). O objetivo é dar celeridade aos trabalhos neste momento de maior fluxo de pessoas na região.

Cerca de 50 servidores, entre peritos criminais e auxiliares de perícia, farão revezamento ao longo da temporada. Sete viaturas da instituição estarão à disposição das equipes no posto de atendimento temporário, em Matinhos, escolhido estrategicamente pela facilidade de deslocamento para os demais municípios. Durante todo o período de vigência da Operação Verão Consciente, a Polícia Científica estará com as equipes em regime de plantão 24 horas, nos sete dias da semana.