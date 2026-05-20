Eleições 2026

Eleitores do Pinheirinho e Sítio Cercado têm novas seções eleitorais em Curitiba

Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 20/05/26 13h47
Imagem mostra uma urna eletrônica.
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a aproximação das Eleições 2026, milhões de brasileiros se preparam para ir às urnas escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais.

Mas antes do dia da votação, um detalhe importante exige atenção: você já conferiu seu local de votação e o número da sua seção eleitoral?

Eleitores dos bairros Pinheirinho e Sítio Cercado, em Curitiba, devem ficar atentos: algumas seções eleitorais tiveram mudança no local de votação.

SOMENTE AS SEÇÕES: MUDOU DE: PARA:
349 – 470 – 504
526 – 630		 COLÉGIO ESTADUAL LA SALLE
Rua Dilermando Pereira de Almeida, 120 – Pinheirinho		 PARÓQUIA NOSSA SRª DO SAGRADO CORAÇÃO
Rua Nicola Pellanda, 545 – Pinheirinho
580 – 589
603 – 624 – 660		 CEI FRANCISCO FRISCHMANN
Rua Paulo Engel, 89 – Pinheirinho		 PARÓQUIA SÃO JOSÉ DAS FAMÍLIAS
Rua Dr. Levy Buquera, 150 – Sítio Cercado
689 – 756
824		 COLÉGIO ESTADUAL BENEDICTO JOÃO CORDEIRO
Rua Eurico Zytkiewicz, 143 – Sítio Cercado		 COLÉGIO NOVO ÉDEN
Rua Mandirituba, 1327 – Sítio Cercado
372 – 496
774 – 831		 ESCOLA MUNICIPAL PROFº AUGUSTA GLUCK RIBAS
Rua Izaac Ferreira da Cruz, 3560 – Sítio Cercado		 UNIFACEAR CAMPUS SÍTIO CERCADO
Rua Dr. Levy Buquera, 589 – Sítio Cercado
646 – 673
690 – 733		 ESCOLA MUNICIPAL SADY SOUSA
Rua Coronel Victor Agner Kendrick, 440 – Sítio Cercado		 CMEI JAYME CANET JR
Rua Edvald Ribas Borba, 45 – Sítio Cercado
801 UNINTER POLO SÍTIO CERCADO
Rua Urai, 78 – Sítio Cercado		 CEI PROFº JOSÉ CAVALLIN
Rua Califórnia, 954 – Sítio Cercado

A orientação é verificar na imagem divulgada se a sua seção está entre as que passaram por atualização, evitando transtornos no dia da eleição.

Caso tenha dúvidas sobre o número da sua seção ou o local onde irá votar, a consulta pode ser feita pelo serviço “Autoatendimento Eleitoral – Onde Votar”, da Justiça Eleitoral. Consulta oficial: Autoatendimento Eleitoral – Onde Votar

