Alguns prefeitos da região metropolitana de Curitiba tiveram ótimo aproveitamento na eleição do último domingo (15), ultrapassando a marca de 50% de votos nas cidades. O campeão foi Moiseis (DEM) em Doutor Ulysses com 75,40% de aprovação nas urnas. Outro que foi muito bem foi Bihl Zanetti (PSD), que teve 70,80% dos votos válidos e foi reeleito em Campina Grande do Sul.

publicidade

+ Leia mais: Boleiros de Curitiba fracassam nas eleições na capital

Na sequencia dos aprovados com mais de 50% aparece Hissam Dahaini (Cidadania), em Araucária. Ele alcançou 68,49% de aprovação junto ao eleitorado e foi reeleito para mais quatro anos. Ainda nos melhores colocados, em Almirante Tamandaré, Gerson Colodel venceu com tranquilidade. Na votação atingiu 67,65% do total de votos válidos seguido de Fernando Tanck (PSL), que teve 26,86% dos votos.

Outro bom desempenho foi de Marli Paulino (PSD) reeleita prefeita de Pinhais. Ela conseguiu 36.671 votos, o que representou 62,24% da preferência do eleitorado. Na sequencia, aparece Casagrande (PSD), em Campo Magro, com 56,02% do total. Em Fazenda Rio Grande, Dr Nassib (PSL) teve 55,42% dos votos contra 29,42 de Chico Santos, que ficou em segundo lugar.

+ ELEIÇÕES 2020 – Confira os veradores eleitos em Curitiba

publicidade

Confira a lista de outras cidades da RMC:

Balsa Nova – Marcos Zanetti (PSD) – 62,06%

Piên – Maicon Tiguera (Republicanos) – 60,56%

Contenda – Mostarda (PSL) – 60,49%

Rio Branco do Sul – Karime Fayad (Republicanos) – 57,81%

Tijucas do Sul – Gringo (PP) – 55,95%

Mandirituba – Luís Antônio (PSC) – 55,44%

Campo do Tenente – Everton Vizentin (PSL) – 53,07%

Tunas do Paraná – Professor Marco Baldão (PP) – 52,07%

Rio Negro – Professor James (PSD) – 51,78%

Itaperuçu – Neneu Artigas (PDT) – 51,55%