A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou, na sexta-feira (13), uma Moção de Aplauso ao prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel (PSD) pela criação da Patrulha da Vida e da Saúde, vinculada à Guarda Municipal. A iniciativa atua no combate a clínicas clandestinas de aborto e na segurança de profissionais da rede municipal de saúde.

Instalada na sede da Secretaria Municipal de Saúde, a equipe realiza rondas diárias, fiscalizações e atendimentos a situações de conflito em unidades como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e postos de saúde.

O trabalho também inclui o levantamento de vulnerabilidades nos locais de atendimento. Para isso, são consideradas informações repassadas por gestores, funcionários e pacientes das unidades.

A homenagem foi proposta pelo deputado federal Diego Garcia (União). Na justificativa, o parlamentar classificou a patrulha como uma iniciativa em defesa da vida, da saúde e da segurança dos trabalhadores do serviço público municipal.

O documento também aponta que a atuação do grupo busca prevenir ameaças, agressões e episódios de violência contra profissionais durante o exercício de suas atividades. Segundo o deputado, o combate a clínicas clandestinas de aborto também tem como objetivo proteger mulheres expostas a situações de risco.

Ao comentar a aprovação da homenagem, Eduardo Pimentel defendeu a atuação da patrulha como uma forma de preservar a vida e garantir a integridade física dos trabalhadores da saúde. O prefeito também reiterou seu posicionamento contrário ao aborto.