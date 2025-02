Eduardo Costa leva 85 mil pessoas a Matinhos

Mais de 85 mil pessoas aproveitaram a noite quente para curtir com o cantor Eduardo Costa os grandes clássicos do sertanejo neste sábado (15) em Matinhos, no Litoral do Estado. O músico, que já tinha levado 28 mil pessoas a Pontal do Paraná na sexta-feira (14), retornou neste ano à programação do Verão Maior Paraná depois de um grande show em 2023 e tocou por cerca de três horas para uma plateia empolgada.

Em Pontal do Paraná, a dupla Rio Negro & Solimões embalou um público de 30 mil pessoas. Junto com a apresentação de Clayton & Romário em Matinhos na sexta-feira, os shows gratuitos do Verão Maior Paraná reuniram 184 mil pessoas somente neste fim de semana. Considerando todos os shows realizados até agora, o público já passa de 1,5 milhão de pessoas.

“A grande atração não somos nós, artistas, mas esse público maravilhoso que faz deste evento uma festa espetacular”, destacou ele. “Já tinha vindo há dois anos e, quando cheguei aqui, me lembrei do show que fiz aqui, que foi maravilhoso, disse o artista”.

ÚLTIMO FIM DE SEMANA

Ao longo de sete fins de semana, serão 33 shows gratuitos do Verão Maior Paraná no Litoral do Estado, reunindo grandes nomes da música brasileira de estilos que vão do sertanejo ao pagode e pop rock.

A programação se encerra na semana que vem com Fernando & Sorocaba e Titãs, que tocam em Matinhos, e George Henrique & Rodrigo e Rick & Renner levantando o público em Pontal do Paraná.

VERÃO MAIOR PARANÁ – A programação completa do Verão Maior Paraná está disponível no site exclusivo do Governo do Estado, o pr.gov.br/verao.