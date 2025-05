Duas Unidades de Saúde de Curitiba abrem neste sábado para vacinação

Duas unidades de saúde de Curitiba abrem neste sábado (24) para oferecer vacinação. As unidades Lotiguaçu, no Uberaba, e São Miguel, no CIC, disponibilizam vacina contra a gripe (pessoas com seis meses ou mais); vacina contra a dengue (crianças e adolescentes de 10 a 14 anos); e vacina contra a Covid para todos os públicos prioritários.

A Unidade de Saúde Lotiguaçu funciona neste sábado das 8 às 12 horas e a São Miguel das 13 às 17 horas. São também oferecidas e aplicadas todas as vacinas de acordo com o calendário de rotina. Entre elas: BCG, hepatite B, pentavalente, VIP (pólio), rotavírus, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), hepatite A, dupla adulto, HPV, dTpa adulto, pneumo 10, meningo ACWY e DTP (tríplice bacteriana).

“Esta é mais uma oportunidade para quem ainda não se vacinou contra a gripe ou está com outra vacina pendente. Temos trabalhado em oferecer alternativas para acesso da população à vacinação. Já tivemos o dia D, quando 23 unidades abrirão em 10 de maio, e também estamos levando a vacinação para mais perto da população, em locais alternativos”, afirmou a secretária municipal da Saúde de Curitiba, Tatiane Filipak.

População local

Além da vacinação aberta a todo o público do município, as duas unidades também ofereceram neste sábado (24) serviços específicos voltados aos moradores da região.

Na US São Miguel, será realizada a coleta de preventivo para mulheres de 25 a 64 anos castradas na unidade. Não é necessário agendamento prévio. Além disso, às 14h, haverá roda de conversa sobre amamentação com as gestantes e atividade de pintura gestacional (técnica aplicada no abdome da gestante na qual são representados o bebê e outros elementos da gestação).

Na US Lotiguaçu, além da vacinação, serão realizados exames de eletrocardiograma, para pacientes cadastrados na unidade e agendados previamente.

Serviço

Unidades de Saúde que abrem neste sábado (24)

Unidade de Saúde São Miguel

Endereço: R. Des. Cid Campelo, 8.046 – CIC

Horário: 13h às 17h

Serviços oferecidos: vacinação para a população em geral e coleta de preventivo para mulheres de 25 a 64 anos cadastradas na unidade. Haverá roda de conversa sobre amamentação para as gestantes cadastradas na unidade, às 14 horas.

Unidade de Saúde Lotiguaçu

Endereço: R. Eunice Bettini Bartoszeck, 1.287 – Uberaba

Horário: 8h às 12h

Serviços oferecidos: vacinação para a população em geral e exames de eletrocardiograma para a população local, com agendamento prévio.