Drive-thru de Natal no Parque Náutico estreia sexta em Curitiba

O Parque Náutico, no Alto Boqueirão em Curitiba, será palco do Drive-thru de Natal a partir desta sexta-feira (12/12) às 19h. A atração gratuita e sem agendamento permite que visitantes percorram um circuito de 1,5 km em carros particulares ou ônibus especiais, apreciando 13 estações natalinas.

O evento, que integra o Natal de Curitiba 2025, funcionará diariamente até 23 de dezembro, com sessões às 19h, 20h e 21h. A Fundação Cultural de Curitiba trabalha intensamente para finalizar a montagem do percurso, que promete unir tecnologia e tradição.

Marino Galvão Júnior, presidente da Fundação Cultural, destaca: “Os veículos devem seguir um trajeto com velocidade máxima de 10km/h, usando luz baixa. A iluminação do local, especialmente do lago, cria efeitos espetaculares na decoração”. Ele reforça que é proibido sair dos veículos durante o percurso.

O circuito apresenta duas faces da celebração natalina. A primeira parte exibe a festa com luzes, música e elementos tradicionais como árvore de Natal e Papai Noel. A segunda resgata a essência religiosa, com cenários e atores representando o nascimento de Jesus.

Para quem não possui carro, a Prefeitura disponibilizará a linha de ônibus X51 Linha Natal Parque Náutico, saindo do Terminal Boqueirão a cada 15 minutos, das 18h45 às 21h, de terça a domingo. A tarifa é de R$ 6.

Uma edição especial para ciclistas acontecerá em 15 de novembro, às 20h, como parte do Pedala Curitiba. A Guarda Municipal reforçará a segurança diariamente, garantindo o cumprimento das regras de tráfego no local.