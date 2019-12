Proibidos no Brasil

A Polícia Civil apreendeu cinco ouriços em uma casa no bairro CIC no último sábado (7). Os animais são da espécie ouriço pigmeu africano, que, apesar do nome é originário da Europa, e são conhecidos como hedgehog.

continua depois da publicidade

Uma curiosidade: o personagem Sonic, do videogame Sega, é um ouriço pgmeu africano. Inclusive, o nome oficial do personagem lançado em 1991 é Sonic, The Hedgehog.

LEIA+ Cigarras invadem praça de Curitiba e preocupam hospital

Além dos ouriços, um lagarto e uma cobra também foram apreendidos em outra residência na CIC segunda-feira (9)

De acordo com a investigação da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), os ouriços estavam sendo vendidos na internet. O responsável pelos animais foi autuado por crime ambiental, já que os “parentes do Sonic” não tinham nenhuma licença ambiental.

Um dos ouriços apreendidos pela polícia: por ser pequeno, o hedhog tem atraído a atenção como animal de estimação. Foto: Polícia Civil

O homem assinou termo circunstanciado e vai responder o processo em liberdade. Já os animais foram encaminhados para o Centro de Apoio à Fauna Silvestre da prefeitura de Curitiba.

Espécie proibida no Brasil

O hedgehog vem conquistando o interesse de muitos brasileiros por ser peludinho e poder ser criado em locais fechados. Apesar de ser um ouriço, o pelo dele não espeta. Há, inclusive, diversos perfis no Instagram com fotos de animais da espécie.

Entretanto, um alerta: não há regulamentação no Brasil para criar este tipo de ouriço. Por ser um animal exótico, é proibida a importação e a procriação da espécie no Brasil.

Dragão Barbudo

Além dos ouriços, a DPMA também apreendeu segunda-feira (9) um lagarto da espécie dragão barbudo e uma cobra corn snake. Ambos animais também não tinham licenças ambientais e o homem que as matinha foi autuado em flagrante.

O dragão barbudo é originário dos desertos da Austrália. Os lagartos desta espécie são populares no mercado de répteis de estimação, desde que tenham licença ambiental.