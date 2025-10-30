Doodle do Google traz Pac-Man em edição especial de Halloween

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Google está oferecendo uma experiência nostálgica e assustadora neste Halloween. O doodle desta quinta-feira (30) apresenta uma edição especial do clássico jogo Pac-Man, que completa 45 anos de existência.

A versão temática traz oito fases diferentes para os jogadores explorarem. Metade delas são labirintos com design inspirado em casas assombradas, cada uma refletindo a personalidade única dos fantasmas que perseguem o protagonista: Blinky, Inky, Pinky e Clyde. É possível jogar tanto no computador quanto pelo celular.

O objetivo do jogo continua o mesmo: comer todos os pontos espalhados pelo labirinto para avançar à próxima fase, enquanto foge dos fantasmas coloridos. As tradicionais pílulas de poder também estão presentes, permitindo que os jogadores invertam os papéis e persigam os fantasmas.

A homenagem ao clássico dos arcades ficará disponível apenas hoje e amanhã (31), dia oficial do Halloween. Uma oportunidade rápida para os fãs de jogos relembrarem este ícone dos videogames em sua versão mais assustadora.

Para quem quiser aproveitar esta experiência temporária, basta acessar a página inicial do Google e clicar no doodle interativo.

Esta não é a primeira vez que o Google utiliza jogos em seus doodles, mas a combinação de Pac-Man com o tema de Halloween cria uma experiência perfeita para a data.

Os fãs de jogos clássicos têm pouco tempo para aproveitar esta versão especial, então é melhor correr para jogar enquanto a atração está disponível.

