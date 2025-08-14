Dono da Tornearia Boiko morre aos 89 anos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Morreu, aos 89 anos, Raphael Boiko, fundador da Tornearia Boiko, uma das mais tradicionais empresas do ramo em Curitiba. Parceiro comercial da Tribuna em várias oportunidades, seo Raphael era leitor diário do jornal e lutava contra o mal de Parkinson havia alguns anos e morreu por complicações relacionadas à doença. Ele foi sepultado na última quarta-feira (13) no Cemitério Parque Iguaçu.

Torneiro mecânico de profissão, filho de Gregório Boiko e Maria Degan Boiko, Raphael nasceu em Prudentópolis, região Central do Paraná, no ano de 1936. Chegou à capital paranaense aos 14 anos, trazendo na bagagem apenas sonhos e a coragem de quem pegou carona com um caminhoneiro desconhecido em busca de um futuro melhor.

Filho de agricultores simples, o jovem Raphael encontrou abrigo na casa de uma família curitibana. Foi com os irmãos Volochen que ele teve seu primeiro contato com a torneararia mecânica, descobrindo ali sua verdadeira vocação: a mecânica de precisão.

Com muito suor e determinação, Raphael conquistou sua casa própris no Bigorrilho. E foi justamente no porão dessa residência que, em 1953, nasceu a Tornearia Boiko. O que começou como uma modesta oficina logo se transformou em referência na prestação de serviços mecânicos na capital.

A pequena oficina cresceu, ganhou maquinário moderno e atraiu uma clientela fiel. Hoje, a empresa está sob o comando de André Boiko, filho de Raphael, que desde criança acompanhava o pai na oficina, aprendendo não apenas técnicas de tornearia, mas valores fundamentais como integridade e honestidade.

Atualmente instalada na BR-277, no bairro Mossunguê, a Tornearia Boiko especializou-se em suspensão automotiva e recondicionamento de peças, tornando-se uma referência no mercado. Apesar da modernização e da incorporação de novas tecnologias, a empresa mantém vivos os princípios que sempre nortearam seu fundador.

Um detalhe curioso: Seu Raphael era leitor fiel da Tribuna do Paraná. Diariamente, pedia ao filho André que comprasse o jornal para que seus clientes tivessem sempre um exemplar à disposição enquanto aguardavam na Tornearia.

A trajetória de Raphael Boiko é mais que uma história de sucesso empresarial – é um testemunho de como determinação, trabalho árduo e valores sólidos podem transformar a vida de um menino do interior em um legado respeitado e admirado em toda Curitiba.

Raphael deixa a viúva Áurea, e os filhos Rafael Boiko Filho (médico), Siona Boiko (empresária) e André Boiko (empresário).