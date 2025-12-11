Domingo no Centro traz atrações natalinas e serviços gratuitos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba promove neste domingo (14/12) uma edição especial de Natal do programa Domingo no Centro. O evento gratuito acontecerá na Rua XV de Novembro, entre a roda-gigante e a árvore de Natal, oferecendo diversas atrações e serviços para a população.

As atividades incluem oficinas para crianças, pintura facial, orientações de saúde, feira de adoção de pets, exposição de produtos da Região Metropolitana e apresentações musicais. Um dos destaques será a chegada de uma carreata com veículos antigos comandada pelo Papai Noel, prevista para as 10h30.

O evento contará com a participação de diversas secretarias municipais, oferecendo serviços como orientações sobre separação de resíduos, prevenção à dengue, saúde bucal e microchipagem gratuita de pets. Também haverá espaço para produtos de economia solidária e empreendedores da Região Metropolitana.

A programação cultural inclui apresentações no palco da Rádio Mix, com shows de diversos estilos musicais ao longo do dia. Para as crianças, haverá áreas de lazer com brinquedos infláveis, jogos gigantes e atividades lúdicas.

O Domingo no Centro faz parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, que visa revitalizar a região central da cidade. O evento ocorrerá das 9h às 15h, com bloqueio das ruas Dr. Muricy e Av. Luiz Xavier para garantir a segurança dos participantes.