Domingo no Centro traz atrações gratuitas à Rua XV de Novembro

A Rua XV de Novembro e arredores no Centro de Curitiba receberão neste domingo (22/2) a segunda edição do ano do evento Domingo no Centro, promovido pela Prefeitura. Das 9h às 15h, o local terá programação gratuita com atividades culturais, de lazer, cidadania e estímulo à economia local.

O evento faz parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, que visa revitalizar a região central. A programação inclui apresentações musicais, contação de histórias, oficinas criativas, exposições, serviços de saúde e meio ambiente, além de feira de artesanato e gastronomia.

No palco principal, as atrações começam às 9h30 com a Família Folhas e entrega de composteiras. Ao longo do dia, haverá shows de música celta, instrumental paranaense e apresentações de grupos tradicionais da cidade. Tendas temáticas oferecerão serviços como orientações sobre reciclagem, prevenção à dengue e saúde bucal.

A estrutura contará ainda com área de lazer infantil, exposição de carros antigos e serviços como Sine Móvel e Espaço Empreendedor Móvel. O evento é resultado do trabalho conjunto de diversas secretarias e órgãos municipais, buscando valorizar o Centro e promover a convivência em um ambiente seguro e acolhedor para famílias e visitantes.