Domingo no Centro retorna em 2026 com bloqueios de trânsito

O primeiro Domingo no Centro de 2026 acontece neste domingo (18/1), das 9h às 15h, na região central de Curitiba. O evento, que se tornou um dos principais programas de lazer da cidade, oferecerá atividades culturais, esportivas e serviços gratuitos para toda a família na Rua XV de Novembro, entre a Avenida Luiz Xavier e a Rua Ébano Pereira.

Para garantir a segurança dos participantes, haverá bloqueios temporários na circulação de veículos. A Rua Ébano Pereira, no cruzamento com a Rua Cândido Lopes, será interditada a partir da meia-noite de domingo, com liberação prevista para às 15h30, após a desmontagem das estruturas do evento.

Agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas. A recomendação é evitar circular pela região durante o período e utilizar rotas alternativas. Moradores terão acesso permitido mediante comprovação de residência no perímetro bloqueado.

A programação do Domingo no Centro inclui música ao vivo, adoção de pets e atividades para crianças. O evento visa promover o lazer e a convivência na área central da cidade, oferecendo diversas atrações gratuitas para os curitibanos.