Domingo no Centro retorna com atrações gratuitas na Rua XV de Curitiba

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 20/02/26 09h06
Música ao vivo, adoção de pets e atividades para crianças integram a programação do primeiro Domingo no Centro de 2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

O Centro de Curitiba volta a ser ponto de encontro neste domingo (22/2), com a primeira edição do ano do Domingo no Centro. Das 9h às 15h, a Rua XV de Novembro e entorno receberão uma programação gratuita com cultura, lazer, cidadania e incentivo à economia local.

O evento faz parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, que visa revitalizar a região central. A programação inclui apresentações culturais, oficinas criativas, serviços à população e atividades de lazer para todas as idades.

No palco principal, haverá shows musicais, contação de histórias e apresentações de grupos tradicionais da cidade. O público também poderá participar de oficinas como “Esculpindo Curitiba” e ações de incentivo à leitura no Bondinho da Rua XV.

Tendas temáticas oferecerão serviços e orientações sobre meio ambiente, saúde e educação. Haverá exposição de animais taxidermizados, orientações sobre reciclagem, prevenção à dengue e atividades educativas para crianças.

A estrutura inclui ainda área de lazer com jogos, feira de artesanato, foodtrucks, exposição de carros antigos e serviços como Sine Móvel e Espaço Empreendedor Móvel. O evento é resultado do trabalho conjunto de diversas secretarias e órgãos municipais.

O Domingo no Centro acontece das 9h às 15h na Rua XV de Novembro e entorno. O acesso é gratuito e as ruas Ébano Pereira, Av. Luiz Xavier e Voluntários da Pátria estarão bloqueadas para o evento.

