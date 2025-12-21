Domingo no Centro de Curitiba continua em 2026 com novas datas e parcerias

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba confirmou a continuidade do evento Domingo no Centro para 2026, com as primeiras edições programadas para 18 de janeiro, 22 de fevereiro e 22 de março. O projeto, que oferece atividades culturais, serviços gratuitos e atrações para famílias na região central, acontecerá na Rua XV de Novembro e arredores.

Criado em março de 2025 como parte do programa Curitiba de Volta ao Centro, o evento visa revitalizar a área central, modernizar a infraestrutura e promover a ocupação dos espaços públicos. Inicialmente realizado em diferentes pontos do Centro, o projeto evoluiu para edições mensais que reúnem cultura, lazer, gastronomia e serviços públicos gratuitamente.

O secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello, destacou a diversidade da programação, que inclui apresentações artísticas, serviços itinerantes como emissão de cartão-transporte e atendimentos de saúde e emprego, além de feiras de artesanato e produtos locais.

Para ampliar as atrações sem aumentar os custos públicos, a Prefeitura lançou um edital de chamamento para patrocinadores privados interessados em apoiar o Domingo no Centro em 2026. As empresas poderão obter visibilidade institucional e contrapartidas de comunicação. Os interessados devem entregar propostas em 20 de janeiro para os eventos de fevereiro e março, e em 16 de março para as edições de abril a junho.