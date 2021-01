Curitiba amanheceu neste domingo (10) com céu de brigadeiro, poucas nuvens e temperatura em torno dos 17ºC. A previsão para a capital e região é de calor que pode alcançar os 28ºC, pode provocar um aumento na nebulosidade e causar chuvas isoladas e rápidas durante a tarde.

A umidade que está presente na atmosfera de todo o estado pode criar áreas isoladas de chuva de verão em quase todas as regiões no período da tarde. O sol prevalece em quase todo o Paraná e a nebulosidade é bastante variável.

Na região Oeste do estado, o céu pode ficar mais aberto e a temperatura pode chegar aos 33ºC em Foz do Iguaçu. No Litoral, as nuvens ficam mais presentes mas o tempo neste domingo será bem abafado, com máximas acima dos 30ºC.