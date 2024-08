A previsão do tempo para Curitiba indica que este domingo (04) será perfeito para aproveitar ao ar livre. Não há chance de chuva e a temperatura na capital segue agravável, com mínima de 14ºC e máxima de 24ºC. Mas tem chuva prevista ainda para esta semana que se inicia.

Segundo o Simepar, entre este domingo e quarta-feira o tempo segue está na capital dos paranaenses. A previsão do tempo para Curitiba indica tempo firme, com temperaturas cravadas entre os 13ºC e 25ºC.

“Na maioria dos setores paranaenses há presença de pouca nebulosidade. Nas praias o céu está encoberto, inclusive com restrição de visibilidade em alguns pontos. Uma frente fria atua na altura do Rio Grande do Sul, com tendência de manter-se praticamente estacionada sobre o estado gaúcho até a terça-feira”, disse o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Chuva a caminho de Curitiba?

A chuva porém, já tem data para voltar para Curitiba. Segundo a previsão do tempo do Simepar na quinta-feira pode voltar a chover em Curitiba. A previsão indica uma queda brusca na temperatura, sendo que a temperatura mínima de quinta-feira será a máxima de sexta-feira: 15ºC.

