Dois ônibus do transporte coletivo parados e com passageiros indignados na rua. A cena chamou a atenção de quem passava logo cedo na Rua Holanda, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Os veículos da Linha Interbairros II estragaram em uma distância cerca de 500m de um para o outro. Com os ônibus parados, os usuários foram obrigados a desembarcar e aguardar a chegada de outro veículo.

Segundo o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp), os ônibus tiveram vazamento de óleo e foram substituídos na sequencia.

Novos ônibus

A frota do transporte público de Curitiba ganhou terça-feira (17) o reforço de mais 50 ônibus novos. Os veículos foram entregues pelo prefeito Rafael Greca (DEM) na Praça Rui Barbosa, no Centro. Os novos ônibus serão usados em linhas convencionais e alimentadoras.