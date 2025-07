Documentos em dia? Turismo orienta para uma viagem tranquila no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Paraná está experimentando um boom turístico, com mais de 627 mil visitantes estrangeiros apenas no primeiro semestre deste ano. Para garantir uma experiência sem contratempos, tanto para turistas internacionais quanto para brasileiros de outras regiões, a preparação adequada da documentação é crucial.

Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo, enfatiza: “É importante esclarecer situações que podem atrapalhar o lazer dessas pessoas que visitam o Paraná, porque nosso compromisso é com a boa prestação de serviços e também com a segurança”.

Documentos Essenciais:

RG original ou cópia autenticada CPF Passaporte (para estrangeiros) Certidão de nascimento (para recém-nascidos)

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, acrescenta: “Prezamos pela receptividade, qualidade dos nossos serviços, ofertados pelos empresários do turismo, mas também é preciso que o turista não tenha decepções pela falta de documentação”.

Atenção Especial:

Menores de 16 anos desacompanhados: necessitam de autorização escrita e autenticada

Viagens com pets: exigem carteira de vacinação do animal

Karla Sottomaior, vice-presidente do SEHA, alerta: “Acabamos recebendo famílias com crianças, sem a documentação dos menores, isso cria transtornos para essa viagem, porque, por lei federal, é proibido um hotel receber hóspedes sem a devida documentação”.

Dicas Extras:

Mantenha cópias autenticadas de certidões de casamento ou nascimento

Verifique a validade do RG, mesmo não tendo prazo legal

Novidades Aéreas:

O Paraná amplia suas conexões aéreas com novos voos diretos:

Curitiba-Rio de Janeiro (Galeão)

Foz do Iguaçu-Brasília

Foz do Iguaçu-Fortaleza

Viagens Internacionais:

Para menores de 18 anos:

Acompanhados por um dos pais: passaporte e autorização do outro genitor

Desacompanhados: passaporte e autorização de ambos os pais

Fábio Dambros, vice-diretor do Instituto de Identificação do Paraná, orienta sobre a emissão de documentos em outros estados: “Para fazer a carteira de identidade nacional em outro estado é necessário, como em todos os casos, apresentar a certidão de nascimento ou casamento original em bom estado ou cópia autenticada”.

Planejando sua viagem com antecedência e garantindo que toda a documentação esteja em ordem, você assegura uma experiência turística tranquila e enriquecedora no Paraná, desfrutando plenamente das belezas e atrações que o estado tem a oferecer.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉