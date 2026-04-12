Do cuidado com pets à renda nas feiras: Liceu de Ofícios Criativos abre semana com cursos estratégicos para artesãos

Texto: Claudia Maria Teixeira de Almeida Secretaria Municipal da Comunicação Social (Secom)

A agenda da próxima semana no Liceu de Ofícios Criativos é um recorte de como o artesanato vem se reposicionando: menos hobby, mais estratégia. Entre fragrâncias voltadas ao bem-estar animal, técnicas sustentáveis e orientação direta para acesso ao mercado, os cursos propõem um avanço concreto para artesãos que já atuam na área e buscam diversificar produtos e aumentar a renda.

As atividades são destinadas a profissionais que possuem a carteira nacional do artesão.

As vagas são limitadas.



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Programação da semana





13/4 — Oficina de Perfume Pet: Aromas de Cuidado e Bem-Estar



A proposta aqui vai além da estética e explora um nicho em crescimento. A oficina será conduzida pela artesã Erica Horn, da página @aromasearteoficial, e ensina a criação de perfumes artesanais para pets, com foco em essências suaves e seguras, respeitando a sensibilidade dos animais.

Durante a aula, os participantes aprendem sobre composição de fragrâncias, equilíbrio aromático e preparo da fórmula, resultando em um produto pronto para uso ou comercialização. A atividade também aborda identidade olfativa e posicionamento de produto, pontos-chave para quem quer se diferenciar no mercado.

Materiais necessários: frasco spray de 50 ml, álcool de cereais (50 ml); demais itens serão fornecidos.



14/04 — Oficina de Desidratação Floral: Quadro Botânico



A desidratação floral aparece como uma resposta direta à demanda por produtos sustentáveis e com valor agregado. A oficina será ministrada pela artesã Giovana Gomes Gavião Gonzaga, da página @almaverdeateliebotanico, e apresenta duas técnicas principais: preservação com água e glicerina e secagem com sílica, aplicadas na criação de peças decorativas.

Na prática, os participantes produzem um quadro botânico, explorando composição estética e reaproveitamento de materiais naturais. O conteúdo inclui ainda apostila com o passo a passo, permitindo replicação e adaptação das técnicas.

Materiais necessários: tela de pintura, cola quente, tesoura de poda, folhas secas, galhos ou cascas de árvores e musgo.



16/04 — Workshop: Como se Inscrever nas Feiras de Artesanato de Curitiba



Se os dois primeiros cursos ampliam o repertório criativo, este workshop trata do ponto crítico que muitos artesãos ignoram: acesso ao mercado. A atividade será conduzida por André Cumin e detalha o processo de inscrição nas feiras da cidade, incluindo cadastro na plataforma Curitiba Criativa, organização de documentos e critérios de seleção.

Também traz orientações práticas sobre funcionamento das feiras e estratégias para aumentar as chances de aprovação, um conteúdo essencial para quem quer sair da produção e efetivamente vender.

Quem pode participar



Os cursos são destinados a artesãos com Carteira Nacional do Artesão, manualistas classificados pelo Governo Federal — como profissionais que atuam com costura à máquina, feltro, velas ou sabonetes artesanais — e profissionais da Economia Criativa, entre eles ilustradores, designers, artistas plásticos e fotógrafos que trabalham com processos autorais e produção manual.

Artesãos que ainda não possuem a Carteira do Artesão também podem participar, desde que estejam em processo de solicitação do documento.

Nos casos de manualistas sem carteira, profissionais da Economia Criativa ou artesãos que ainda não possuem o documento, é necessário solicitar autorização prévia da coordenação do Liceu antes da inscrição. A participação poderá ser analisada mediante comprovação de atuação profissional na área, com evidências de processo criativo, produção manual e comercialização das peças.

A solicitação de autorização deve ser feita previamente pelo WhatsApp: (41) 3250-7710.

Serviço





Liceu de Ofícios Criativos





Local: Rua Mateus Leme, 22 – São Francisco



Horário: das 14h às 17h



Inscrições:



https://linktr.ee/liceudeoficios

