O Teatro Positivo receberia nesta sexta-feira (27) o show do cantor Nando Reis. O show seria um evento-teste, com acompanhamento da prefeitura de Curitiba, por intermédio da Secretaria da Saúde, para testar protocolos de segurança sanitária para construção de um protocolo único para este tipo de atração. No entanto, com a disparada dos novos casos da doença, a própria secretaria decidiu adiar o evento.

Segundo a Prime, promotora do evento, a decisão foi comunicada pela superintendente da Secretaria Municipal de Saúde, Beatriz Battistela Nadas, na tarde desta quinta feira: “Em razão da situação epidemiológica deste momento da pandemia, é imperativo que sejam suspensos os eventos teste”.

“Entendemos e vamos acatar, mas com muita tristeza, tanto pela atual situação da saúde em nossa cidade, quanto pela postergação da retomada do setor e por todo trabalho e planejamento que tivemos nos últimos 30 dias para realização deste show que seria um marco pra todos nós”, comenta Mac Lovio Solek, diretor da Prime.

O evento-teste, que seria modelo de referência no país na retomada de shows em teatro, havia sido autorizado pelo prefeito Rafael Greca no último dia 22 de outubro. Há mais de um mês, a produção estava montando um evento com todos os cuidados, assegurando a adoção das melhores práticas para a segurança e proteção de todos os envolvidos com o protocolo aprovado pelo Comitê de Técnica e Ética Medica da Secretaria Municipal da Saúde -SMS..

A nova data do show será no dia 26.03 no Teatro Positivo e os ingressos permanecem válidos. Para dúvidas o contato pode ser pelo atendimento@diskingressos.com.br ou pelo telefone 41 33150808.

