Dia de Reis 2026: por que esta terça marca o fim do Natal e o dia certo de desmontar a árvore

Celebrado nesta terça-feira, 6 de janeiro, o Dia de Reis encerra oficialmente o ciclo natalino para milhões de cristãos no Brasil e no mundo. A data é tradicionalmente associada ao momento de desmontar a árvore de Natal, retirar pisca-piscas e guardar as decorações, um costume que atravessa gerações e segue vivo em muitas famílias.

Mais do que uma simples convenção doméstica, o Dia de Reis tem origem bíblica, significado religioso profundo e diversas manifestações culturais, especialmente em países de tradição cristã.

Por que o Dia de Reis marca o fim do Natal?

De acordo com a tradição cristã, o Dia de Reis relembra a visita dos Três Reis Magos — Gaspar, Melchior e Baltazar — ao menino Jesus, guiados pela estrela de Belém. A narrativa está descrita no Evangelho de Mateus e simboliza o reconhecimento de Jesus como rei, mesmo ainda recém-nascido.

A celebração ocorre 12 dias após o Natal, período conhecido como Tempo do Natal no calendário litúrgico. Por isso, o dia 6 de janeiro passou a representar, historicamente, o encerramento oficial das celebrações natalinas, justificando o costume de desmontar enfeites e árvores apenas nesta data.

O que significa desmontar a árvore só no Dia de Reis?

A prática de manter a decoração até o Dia de Reis está ligada ao respeito ao calendário religioso tradicional. Para muitas famílias, desmontar a árvore antes dessa data seria “encurtar” o período do Natal.

Além do simbolismo, a tradição também ganhou um aspecto prático e cultural:

marca a retomada da rotina após as festas,

simboliza novos ciclos e recomeços,

evita que o Natal se estenda indefinidamente no calendário doméstico.

Curiosidades sobre o Dia de Reis

Em alguns países, o Dia de Reis é mais importante que o Natal . Na Espanha e em partes da América Latina, por exemplo, é comum que as crianças recebam presentes apenas no dia 6 de janeiro.

. Na Espanha e em partes da América Latina, por exemplo, é comum que as crianças recebam presentes apenas no dia 6 de janeiro. A famosa Folia de Reis , bastante presente no Sul e Sudeste do Brasil, é uma manifestação popular que mistura música, fé e tradição, recriando simbolicamente a jornada dos Reis Magos.

, bastante presente no Sul e Sudeste do Brasil, é uma manifestação popular que mistura música, fé e tradição, recriando simbolicamente a jornada dos Reis Magos. Em Portugal e no Brasil, a data também marca o costume de cantar os “Reis” ou “Janeiras” , músicas tradicionais entoadas como forma de bênção para o novo ano.

, músicas tradicionais entoadas como forma de bênção para o novo ano. Na Igreja Católica, o Dia de Reis é chamado de Epifania do Senhor, palavra que significa “manifestação”.

Ainda dá tempo de desmontar a decoração hoje?

Para quem segue a tradição, sim. Esta terça-feira, 6 de janeiro, é considerada o dia “correto” para guardar árvore, presépio e enfeites natalinos — encerrando simbolicamente o período mais festivo do ano e abrindo espaço para o calendário de 2026.