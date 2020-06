A quarta-feira (17) deverá ser mais um dia de céu entre nuvens em Curitiba. Segundo o Instituto Simepar, as condições do tempo não variam muito em relação aos últimos dias. A faixa leste do Paraná permanece com a umidade presente, trazida pelos ventos que sopram do oceanos, e as temperaturas também devem se manter na mesma faixa de variação. Não há previsão de chuva. No Litoral, chuviscos ocasionais podem ocorrer, também com predominância de sol entre nuvens.

Em Curitiba, segundo Simepar, os termômetros variam entre 14º C e 23º C. “O dia tende a amanhecer mais encoberto na faixa leste. O sol deve aparecer por volta do início da tarde. Os ventos do oceano deixam o tempo com essa característica desde os Campos Gerais”, explica o meteorologista Paulo Barbieri, do Simepar.

De acordo com a meteorologia, os ventos são ocasionados por um sistema de alta pressão. Na capital, as rajadas podem chegar a 28 km/hora neste dia.

Litoral

Nas praias paraenses, as temperaturas devem se apresentar nesta quarta-feira com Mínimas variando entre 16º C e 18º C, com Máxima de 24º C. Pela manhã, conforme aponta o Simepar, podem ocorrer chuviscos isolados e o céu deve estar mais encoberto. Segue a presença de umidade à beira-mar, mas o sol deve ganhar mais espaço no período da tarde.