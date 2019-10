Curitiba tem programas variados para as crianças. Na cidade, os pequenos encontram uma série de brincadeiras, contação de histórias e belos jardins e parques para se divertir ao ar livre – Curitiba foi eleita em 2016, pelo Relatório Green City Index, da Siemens e Economist, a cidade mais verde do Brasil e da América Latina.

Crianças de até cinco anos não pagam entrada na Linha Turismo, os ônibus que circulam pelos principais atrativos da cidade. Os ônibus saem a cada 30 minutos, percorrendo aproximadamente 45 quilômetros em cerca de três horas. O roteiro começa na Praça Tiradentes, mas é possível iniciar o trajeto em qualquer um dos pontos.

Saiba mais sobre a Linha Turismo!

Bondinho da Rua XV

O antigo bondinho está ali desde 1973. Já foi local de recreação para crianças. Desde 2010, funciona como espaço cultural, onde se pode aproveitar o tempo para leitura. Aos sábados (das 9h às 14h) vale participar do Lazer na XV, com atividades no entorno do bonde.

Rua XV de Novembro (esquina com Rua Ébano Pereira), Centro. Telefone (41) 3321-3370.

De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, e sábados, das 8h30 às 14h30. Grátis.

Bosque do Alemão

O bosque tem mirante, café, oratório, pórtico. Outro destaque é o Caminho dos Contos — que apresenta a história de João e Maria, clássico dos irmãos Grimm. A trilha conta com a Casa da Bruxa, uma biblioteca onde há contação de histórias nos fins de semana (às 11h, 14h e 16h).

Rua Nicolo Paganini (esquina com Rua Franz Schubert), Vista Alegre.

(41) 3568-1087 (Casa da Bruxa).

De 2ª a 6ª feira, das 8h às 17h, e sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h (Casa da Bruxa).

Grátis.

Bosque Reinhard Maack

O bosque fica em uma área de preservação ambiental e tem a Trilha da Aventura, com brinquedos construídos em troncos de eucalipto.

Rua Waldemar Kost (esquina com Rua Conde de São João das Duas Barras), Hauer.

Sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h (em dias de chuva o bosque não abre, devido ao risco de as trilhas ficarem escorregadias).

Grátis.

Gibiteca (Solar do Barão)

Quem gosta de gibis não pode deixar de dar uma passada na Gibiteca de Curitiba. Criada em 1982, possui exemplares de todos os gêneros de histórias em quadrinhos: infantis, heróis, humor, terror, cartuns, mangás e fanzines.

Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 533, Centro.

(41) 3321-3275.

De 3ª a 6ª feira, das 9h às 12h e das 14h às 18h. Sábados, das 14h às 18h (agendamento de visita monitorada de segunda a sexta-feira).

Parque São Lourenço

O parque tem parquinho infantil, pista de rolimã, churrasqueiras e espaço para piquenique, centro de criatividade, teatro, canchas esportivas e ciclovia. Tudo em um espaço bem arborizado, com um belo lago e animais como gansos, ovelhas e serelepes.

Rua Mateus Leme (esquina com Rua Nilo Brandão e Rua José Brusamolin), São Lourenço.

Diariamente.

Grátis.

Zoológico

O Zoológico de Curitiba tem mais de mil animais de espécies do mundo inteiro. São aves, répteis, mamíferos e anfíbios vivendo em recintos semelhantes ao ambiente natural. Que tal ver uma girafa, um leão, um tigre e muitos outros bichos legais? Vai ser um passeio animal!

Rua João Miqueletto, Boqueirão.

(41) 3378-1221.

De terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h.

Grátis.

Centro Cívico

Aos domingos, a Prefeitura de Curitiba promove o programa Lazer no Centro Cívico, onde as crianças podem se divertir com os brinquedos e participar de oficinas de bicicleta e patins. A ação acontece na praça Nossa Senhora de Salete.

Domingos: das 10h às 14h.

Avenida Cândido de Abreu, 1.039, Centro Cívico.

Parque Barigui

Esse parque é um dos mais frequentados pelos curitibanos. Nele há diversas opções de lazer para aproveitar o dia: pistas de caminhada, ciclovia, locais para churrascos e piqueniques, canchas esportivas, trilhas. Sem contar o Museu do Automóvel, que fica ali também. Além disso, o parque ainda é refúgio de muitas capivaras.

Acessos pela BR 277 – Rodovia do Café, Km 0, Santo Inácio, e Avenida Candido Hartmann (esquina com Rua Doutor Aluízio França), Santo Inácio.

(41) 3335-1440.

Parque: diariamente. Museu do Automóvel: de terça a sexta-feira, das 13h30 às 16h45, e aos sábados e domingos, das 10h às 11h45 e das 13h30 às 17h45.

Grátis

Passeio Público

Primeiro parque e primeiro Zoológico de Curitiba, o Passeio Público ainda abriga hoje alguns animais de pequeno porte. É um espaço com muitas opções para se divertir: tem parquinho, aquário, terráreo, pedalinho, ciclovia, ponte pênsil.

Rua Presidente Faria (entre as ruas Carlos Cavalcanti e João Gualberto), Centro Cívico.

(41) 3350-9920.

De terça-feira a domingo, das 8h às 18h. Aquário, das 9h às 16h45.

Grátis.

Museu Oscar Niemeyer

Esse museu é diferente. Só o formato peculiar do edifício já vale a visita. A arquitetura é do Oscar Niemeyer, como mostra a homenagem no nome. Além disso, o espaço tem exposições variadas e conta com algumas ações para crianças, como visitas monitoradas, oficinas de artes, cartilha lúdica e colônia de férias em janeiro e julho.

Um atrativo à parte, nos fundos do museu há um grande gramado apelidado pelos curitibanos de Parcão. O local é aberto e os donos de cães aproveitam para deixá-los livres. As crianças adoram correr com os bichinhos.

Consulte a programação especial das atividades e o preço dos ingressos no site do museu.

Rua Marechal Hermes, 999, Centro Cívico.

(41) 3350-4400 e (41) 3350-4412 (Ação Educativa).

De terça-feira a domingo, das 10h às 18 horas. Horário estendido das 18h às 20h na primeira quinta-feira do mês.

(Toda quarta-feira, entrada franca das 10h às 18h, com programação especial).