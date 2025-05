Deslizamento na BR-277 interdita pista em Morretes por 9 horas

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma das faixas da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná, sentido Paranaguá, chegou a ficar mais de 9 horas interditada devido deslizamento de lama proveniente da encosta no domingo (25). Ninguém ficou ferido.

Segundo a EPR Litoral Pioneiro, concessionária responsável pelo trecho, a ocorrência no km 43 foi provocada possivelmente pela quantidade de chuva na região. O Simepar indicou que nas últimas 24 horas, choveu aproximadamente 29,2mm.

Essa movimentação de massa de solo ou rocha ao longo de uma encosta é resultando na perda de estabilidade e deslocamento do terreno (queda de talude).

O bloqueio de uma das faixas foi preventivo, e provocou no fim da manhã uma lentidão de 1,5 quilômetros. A liberação total ocorreu depois das 16 horas.