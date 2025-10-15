Desligamento de energia deixam 208 imóveis sem luz em Curitiba

Os moradores de dois bairros de Curitiba devem se preparar para interrupções no fornecimento de energia elétrica nesta quarta-feira (15/10). A Copel divulgou um alerta de desligamento programado que, somado, afetará 208 consumidores.
As interrupções são necessárias para a realização de melhorias e/ou ampliações na rede de distribuição. É recomendado que os clientes desliguem a chave geral e retirem os equipamentos eletrônicos das tomadas durante os períodos indicados, a fim de evitar danos por possíveis oscilações no retorno da energia.
Confira na tabela a seguir o detalhamento dos desligamentos:
Desligamento de Energia em Curitiba – Quarta-feira (15/10/2025)
|Bairro
|Ruas Afetadas (Parcial)
|Horário(s)
|Consumidores Afetados
|Motivo
|Fazendinha
|R ANTONIO DALMARCO (entre nº 400 e 495)
|09:15 até 14:15
|139
|Melhorias e/ou ampliações de rede
|Cidade Industrial de Curitiba (CIC)
|AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre nº 6408 e 6700), R MARCOS ANTONIO MALUCELLI, R ROSA RIGONI LANDAL, R ZOZINO PINHEIRO (nº 90)
|13:00 até 18:00
|69
|Melhorias e/ou ampliações de rede
