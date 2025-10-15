Desligamento de energia deixam 208 imóveis sem luz em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os moradores de dois bairros de Curitiba devem se preparar para interrupções no fornecimento de energia elétrica nesta quarta-feira (15/10). A Copel divulgou um alerta de desligamento programado que, somado, afetará 208 consumidores.

As interrupções são necessárias para a realização de melhorias e/ou ampliações na rede de distribuição. É recomendado que os clientes desliguem a chave geral e retirem os equipamentos eletrônicos das tomadas durante os períodos indicados, a fim de evitar danos por possíveis oscilações no retorno da energia.

Confira na tabela a seguir o detalhamento dos desligamentos:

Desligamento de Energia em Curitiba – Quarta-feira (15/10/2025)

Bairro Ruas Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Motivo Fazendinha R ANTONIO DALMARCO (entre nº 400 e 495) 09:15 até 14:15 139 Melhorias e/ou ampliações de rede Cidade Industrial de Curitiba (CIC) AV JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA (entre nº 6408 e 6700), R MARCOS ANTONIO MALUCELLI, R ROSA RIGONI LANDAL, R ZOZINO PINHEIRO (nº 90) 13:00 até 18:00 69 Melhorias e/ou ampliações de rede