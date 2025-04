Desespero! Vídeo mostra quase tragédia envolvendo caminhões em estrada do PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um vídeo impressionante mostra o desespero de um motorista de um caminhão que desviava de um veículo quebrado na PR-340, entre Tibagi e Castro, nos Campos Gerais. O vídeo mostra o motorista dando de frente, em uma curva com pista contínua, com uma carreta carregada.

Por sorte – e agilidade do outro caminhoneiro – não houve nada mais grave e ninguém se feriu. Na contramão, os veículos se encontram de frente na curva.

Felizmente houve tempo de o caminhão que vinha no sentido correto frear e “fazer o L” até parar, sem encostar no caminhão que estava pela contramão. O quase acidente ocorreu na quinta-feira (24)

“Para não acontecer um acidente maior eu joguei o caminhão no barranco e graças a Deus ele parou. Foi instinto e na sorte. Deus me ajudou e consegui parar o caminhão. A gente passa pensar na família depois disso”, disse Gilmar Barbosa, motorista do caminhão que fez o “L”, ao Meio Dia Paraná.

Assista ao vídeo abaixo:

