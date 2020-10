Após denúncias anônimas, a Polícia Civil encontrou uma ossada humana numa área de mata na Caximba, bairro de Curitiba que fica próximo da divisa com o município de Araucária. De acordo com o delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Victor Menezes, a suspeita é de que o local funcione como cemitério clandestino.

“Já era de conhecimento da polícia que uma região da Caximba poderia ser utilizada como cemitério clandestino. Isso ocorreu na primeira década dos anos 2000 e isso aconteceu novamente no início do ano de 2019. No início deste mês de outubro houve nova notícia anônima, dando uma posição aproximada de onde poderiam ser encontrados alguns cadáveres”, explicou o delegado em entrevista.

Nesta manhã, uma equipe da Polícia Civil, junto com o Corpo de Bombeiros e também a Guarda Municipal, foram até o local. Após algumas horas de procura com a ajuda de cães farejadores foi encontrada uma ossada na região. “O procedimento adotado foi imediatamente a solicitação da presença da criminalística e IML, para identificação da vítima que foi enterrada no local e instaurar, se caso for, um inquérito policial”, revela Menezes.

A Polícia Civil espera informações da comunidade para saber quem seria a vítima, para que possa ser identificada de forma mais rápida, e também que possa ajudar na identificação do autor do crime. As informações podem ser repassadas pelo Disque Denúncia 0800 6431 121.

